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Сифон для кондиционеров HL136N

Сифон для кондиционеров HL136N

Категория: Сифоны HL для кондиционеров

Артикул Цена Кол-во
HL136N 1200.15 грн. шт. купить

Артикул Материал Размер Производительность Вес
HL136N ПП DN40 x 5/4 - 0,23 [kg]

Описание

Сифон с горизонтальным выпуском DN40, с уплотнительной гайкой 5/4" (DN32 - обжимное соединение) или d 12 - 18 мм (для гладких штуцеров), с вертикальным или горизонтальным входом, с водяным затвором (60мм), с механическим запахозапирающим устройством и с прочисткой-грязесборником. Предпочтительно для кондиционеров.Техническое изображение HL136N