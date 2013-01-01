Описание

Сифон с горизонтальным выпуском DN40, с уплотнительной гайкой 5/4" (DN32 - обжимное соединение) или d 12 - 18 мм (для гладких штуцеров), с вертикальным или горизонтальным входом, с водяным затвором (60мм), с механическим запахозапирающим устройством и с прочисткой-грязесборником. Предпочтительно для кондиционеров.