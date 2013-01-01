Сифон для кондиционеров HL136N
Категория: Сифоны HL для кондиционеров
|Артикул
|Цена
|Кол-во
|HL136N
|1200.15 грн.
|шт.
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|Артикул
|Материал
|Размер
|Производительность
|Вес
|HL136N
|ПП
|DN40 x 5/4
|-
|0,23 [kg]
Описание
Сифон с горизонтальным выпуском DN40, с уплотнительной гайкой 5/4" (DN32 - обжимное соединение) или d 12 - 18 мм (для гладких штуцеров), с вертикальным или горизонтальным входом, с водяным затвором (60мм), с механическим запахозапирающим устройством и с прочисткой-грязесборником. Предпочтительно для кондиционеров.