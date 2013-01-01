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Сифон для кондиционеров HL138

Сифон для кондиционеров HL138

Категория: Сифоны HL для кондиционеров

Артикул Цена Кол-во
HL138 1213.6 грн. шт. купить

Артикул Материал Размер Производительность Вес
HL138 ПП/АБС DN32 0,15 l/s 0,266 [kg]

Описание

Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров, вертикальный, DN32, с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устройством в виде сменной кассеты, со снимаемым корпусом и с декоративной крышкой из ABS. Приёмное отверстие Ш 20 - 32 мм; строительная заглушка, прикреплённая к корпусу сифона. Минимальная глубина монтажа - 60 мм.Техническое изображение HL138

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Пример монтажа  HL138