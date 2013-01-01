Сифон для кондиционеров HL138
Категория: Сифоны HL для кондиционеров
|Артикул
|Цена
|Кол-во
|HL138
|1213.6 грн.
|шт.
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|Артикул
|Материал
|Размер
|Производительность
|Вес
|HL138
|ПП/АБС
|DN32
|0,15 l/s
|0,266 [kg]
Описание
Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров, вертикальный, DN32, с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устройством в виде сменной кассеты, со снимаемым корпусом и с декоративной крышкой из ABS. Приёмное отверстие Ш 20 - 32 мм; строительная заглушка, прикреплённая к корпусу сифона. Минимальная глубина монтажа - 60 мм.
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