Описание

Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров, вертикальный, DN32, с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устройством в виде сменной кассеты, со снимаемым корпусом и с декоративной крышкой из ABS. Приёмное отверстие Ш 20 - 32 мм; строительная заглушка, прикреплённая к корпусу сифона. Минимальная глубина монтажа - 60 мм.